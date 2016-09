Cantora se apresenta em Belém pela primeira vez após o término da banda Madame Saatan, com seu primeiro álbum “Mamba”

Em 08 de setembro, 2016 - 06h00 - Magazine

Vito Gemaque

Da Redação

A cantora Sammliz cantará pela primeira vez ao vivo as músicas do novo álbum “Mamba”. O show com todas as novas músicas será realizado amanhã em Belém, a partir das 22 horas, na casa de show Urbano, localizada na travessa Piedade, 587. A cantora, que não sobe nos palcos paraenses há aproximadamente quatro anos, trará o primeiro álbum em carreira solo após o término da banda Madame Saatan, com a qual ficou conhecida nacionalmente. Sammliz promete um show visceral de rock’n’roll como o público ficou acostumado a presenciar.