No próximo dia 15, a Amazônia Jazz Band apresentará o concerto “O jazz homenageia o Theatro da Paz e Waldemar Henrique.”

Por: Redação ORM News com informações da assessoria

Em 12 de fevereiro, 2017 - 12h55 - Entretenimento

Uma viagem no tempo através da contação de histórias. Essa é a proposta do projeto piloto que será realizado na próxima quarta-feira, dia 15, data em que o Theatro da Paz faz 139 anos de fundação. A ideia foi concebida no ano passado, mas com um diferencial - a criação de um personagem que receberá crianças da rede pública de ensino, para contar histórias da casa de espetáculo e, também, curiosidades.

“Esse novo projeto pretende conquistar um público que a partir desse encontro conheçará não apenas a história, de uma forma lúdica, mas se envolvam e aprendam a importância do Theatro da Paz como referência cultural da cidade, do estado e deles”, disse a diretora do TP, Ana Cláudia Moraes. Na próxima quarta-feira, durante a manhã, 100 crianças atendidas pela Fundação Pro Paz visitarão várias dependências do prédio, começando pelo hall com paradas na varanda, foyer, palco e camarins.

Ana Cláudia Moraes ressaltou que as crianças e adolescentes já estão chegando ao Theatro por outros caminhos, através de parcerias, como já fazem a Fundação Carlos Gomes e a Secretaria de Estado de Educação, que realizam concertos didáticos, mensalmente. O programa é realizado há dez anos, sob a coordenação da professora Ana Maria Haddad, da Fundação Carlos Gomes.

A visita guiada já existe e atende turistas de outros estados e estrangeiros que passam por Belém, pois o Theatro da Paz é conhecido internacionalmente e teve como modelo arquitetônico o Teatro Scala de Milão, na Itália. Mas os paraenses o conhecem muito pouco. A produtora do teatro Carmem Ribas, disse que a visita monitorada de forma lúdica é o grande diferencial. “O projeto, além do caráter educativo, também será positivo para as escolas ao aproximar crianças e adolescentes desse rico patrimônio, tanto na arquitetura como nas memórias que guarda. A visita com contação de história, o passeio pelas dependências do Theatro, de certo vai estimular o imaginário da criançada, que poderá fazer uma viagem no tempo”.

Os coordenadores do projeto almejam que essa forma de aproximar o público local do patrimônio cultural e arquitetônico de Belém possa abrir também as portas de outros teatros e museus, mostrando que eles pertencem à cidade e também aos cidadãos.

PARA TODOS

“Nosso trabalho pretende desfazer a ideia corrente de que o Theatro da Paz é um espaço fechado, precisamos desmistificar isso”, pontuou a diretora do Theatro, Ana Cláudia Moraes, lembrando que o Da Paz também apresenta espetáculos gratuitos planejados pela Secretaria de Estado de Cultura, como os concertos da Amazônia Jazz Band, que completa 20 anos de formada, e a Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz e que se mantém íntegra, num momento em que outras orquestras brasileiras estão acabando sob a regência da crise econômica que envolveu o país. “O Festival de Ópera, por exemplo, é acessível ao público. Não é espetáculo para classes. Os ingressos custam pouco”, reforça Ana Cláudia.

No próximo dia 15, a Amazônia Jazz Band apresentará o concerto “O jazz homenageia o Theatro da Paz e Waldemar Henrique”, sob a regência do maestro Nelson Neves especialmente para as comemorações do Theatro e em homenagem ao maestro e compositor Waldemar Henrique, que nasceu no mesmo dia da fundação do Da Paz, de onde foi, também, diretor. O concerto terá entrada franca e os ingressos podem ser obtidos na bilheteria do Theatro, a partir da manhã de quarta-feira. Este ano, a Amazônia Jazz Band lançará o primeiro DVD do grupo, gravado em 2016, com a participação da cantora paraense Jane Duboc.

No dia 23 de fevereiro, será a vez da Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz, regida pelo maestro Miguel Campos Neto, subir ao palco para presentear o público com um concerto gratuito, às oito horas da noite.

PRIMEIROS PASSOS

O projeto Contação de História do Theatro, depois da visita comemorativa das crianças e adolescentes do Pro Paz, retoma o agendamento das visitas de escolas, a partir de março, quando se inicia o ano letivo. “Começaremos com o Curro Velho, Fundação Carlos Gomes, Universidade Estadual do Pará e escolas da rede oficial de ensino, mas a intenção é atrair estudantes das escolas privadas e assistidas pelos projetos sociais”, informou Carmem Ribas.

A diretora do Theatro da Paz planeja realizar mensalmente essa visita monitorada. Os novos visitantes serão guiados pela atriz Carla Pessoa, formada pela Escola de Teatro da Universidade Federal do Pará que já está criando um guarda-roupa adaptado a esse tempo. “É a primeira vez que farei uma sessão de contação de história num teatro”, diz ela, que vai encarnar uma dama da Ciclo da Borracha, de uma Belém rica e com ares europeus.

Quem passa pela Praça da República e vê o Theatro da Paz ladeado por duas avenidas de trânsito pesado, precisa se aproximar dele e se encantar com curiosidades em cada pedra usada na construção desse templo cultural, onde pisou a lendária bailarina russa Ana Pavlova, em 1918, com a lotação da casa esgotada durante a temporada de sete dias.

“Mas o Theatro da Paz não se abre apenas aos espetáculos clássicos. Ele já abriga manifestações populares”, disse Ana Cláudia Moraes. Quem dá o primeiro passo ao entrar no hall talvez nem imagine que a suntuosidade desse teatro neoclássico mantém um piso de mais de cem anos colado não com gordura de baleia na argamassa, como era feito na Europa, mas com grude de gurijuba, um peixe da Amazônia. “Serão histórias para encantar crianças e adolescentes e levá-los a uma viagem na linha do tempo até onde a imaginação chegar”, acredita Ana Claudia Moraes.