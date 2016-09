Mostra reúne diversas colagens com a técnica de Soulcollage

Por: Redação ORM News com informações do Guiart

Em 08 de setembro, 2016 - 08h38 - Entretenimento

A exposição “O Self é a Vida” vai entrar em cartaz no Casulo Cultural, nesta sexta-feira. A mostra traz diversas colagens da artista Mariana Lage. A técnica utilizada se chama Soulcollage e tem o objetivo de chamar a atenção dos visitantes por sua aparente desconexão.

“Percebo que as colagens transparecem sempre algum busca ou algum tema determinante pra mim: algo que faz parte da minha experiência de vida e que através da colagem consigo reconhecer melhor e elaborar melhor”, conta Mariana.

A ideia principal da técnica, que foi criada pela psicanalista junguiana estadunidense Seena Frost, é criar um baralho de cartas, dividido em quatro grupos, que envolve o “naipe” das vozes do self, o das influências, o dos animais-guias e dos arquétipos. No entanto, Mariana acredita que sua obra destoa um pouco dessas regras. “Acredito que talvez de todos os escritores seja assim: sobreposição, apropriação, adaptação, colagem de um conjunto de referências que foram um eu ou uma voz própria”, diz.

A exposição entra em cartaz nesta sexta-feira, no Casulo Cultural (Tv. Frutuoso Guimarães, nº 562), às 18h30. A entrada é gratuita.

Serviço- Exposição 'O self é a vida', de Mariana Lage, nesta sexta-feira (09), às 18h30, no Casulo Cultural (Travessa Frutuoso Guimarães, 562). Contato: (91) 98138-7691. Entrada gratuita