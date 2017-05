Livro do sueco Fredrik Backman virou best seller e inspirou filme que concorreu ao Oscar

Em 08 de maio, 2017 - 06h00 - Magazine

As discussões que manteve com o pai turrão ao longo de alguns anos foram descritas pelo escritor sueco Fredrik Backman em seu blog. O sucesso foi imediato - em pouco tempo, outras pessoas começaram a relembrar histórias sérias ou engraçadas envolvendo familiares. "Até que chegou o momento em que me sentei diante do computador e, inspirado por aquele material, escrevi um romance", conta Backman por telefone. O resultado é Um Homem Chamado Ove (Objetiva), livro que se tornou best-seller nos Estados Unidos e inspirou um filme que concorreu ao Oscar de produção estrangeira.