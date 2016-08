Em 30 de agosto, 2016 - 06h00 - Editorial

Caso o impeachment da presidente Dilma seja realmente aprovado pela Senado, a presidente deverá ser abandonada pelo PT, é o que dizem setores da imprensa e do próprio partido. Até mesmo alguns fiéis aliados de Dilma, e a própria cúpula do PT, tendem a se afastar dela e da proposta de plebiscito para novas eleições presidenciais, feita pela presidente afastada.

É provável até que ela futuramente deixe o partido, a exemplo do que ocorreu com a ex-prefeita de São Paulo Luiza Erundina, tal o isolamento a que será relegada.

Longe dos holofotes do poder, Dilma terá tratamento igual aos dos mortais comuns. Se mesmo na Presidência da República muitos aliados já não morriam de amores por ela, por causa de seu jeito duro - e, muitas vezes, até arrogante -, segundo interlocutores da própria presidente afastada, agora não teriam motivo algum para manter a proximidade dela.

Se Dilma irá colher o que plantou, o PT também não escapará ao julgamento e execração popular já nestas eleições, tal o rombo deixado nas contas públicas pelo governo Dilma, diante do astronômico desfalque de bilhões dos cofres da Petrobras, a maior estatal brasileira, cujo caixa serviu para financiar os mais variados tipos de falcatruas, com pagamentos de propina a parlamentares.

Se a descrença do eleitor na classe política já era uma realidade, depois do Mensalão e do Petrolão, não se tem mais dúvida do perigo que representa uma escolha malfeita nas urnas. Que o digam as empresas, agora proibidas de fazer doações para políticos. E os exemplos estão aí para evidenciar o risco: presidentes das maiores empreiteiras do país atrás das grades por decisão judicial no âmbito das investigações da Operação Lava Jato, uma operação de tal envergadura que lembra a Operação Mãos Limpas, na Itália, que desbancou e prendeu mafiosos naquele país.

E assim como Joaquim Barbosa, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, o juiz da 1 Vara Federal de Curitiba, Sérgio Moro, aparece como o grande herói, moralizador da coisa pública, ao colocar na cadeia peixes graúdos e balançar a República, com a revelações de gravações que comprometem nada menos que o ex-presidente Lula e a própria presidente Dilma Rousseff, em vias de deixar definitivamente o cargo no rastro dos escândalos que vieram à tona pela imprensa.

Se o país está sendo passado a limpo e a cultura da corrupção está por um triz, os políticos já sentem na pele os novos ventos que sopram. A campanha política nem parece que chegou às ruas e os que se arvoram pedir o voto da população carregam no ar um semblante tímido diante do quadro de instabilidade política que vive o Brasil, um clima propício a mudanças profundas, fundamentais para o futuro e desenvolvimento da Nação.

As eleições deste ano, portanto, são o fiel da balança dos novos tempos, a última em que ainda é possível o instituto da reeleição. E nesse horizonte de mudanças, assim como diria o filósofo Heráclito - “o homem não toma banho duas vezes no mesmo rio, quando volta o rio não é mais o mesmo, nem tampouco o homem - tanto o eleitor quanto os candidatos parecem ser outros, num país que, espera-se, também tenha mudado depois de tantas idas e vindas.