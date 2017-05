Durval Lelys se apresenta na AP com o seu show Baile Real

Em 06 de maio, 2017 - 06h00 - Show

Um show diferente e com muita animação é o que promete o cantor e compositor Durval Lelys no “Baile Real”, hoje, na Assembleia Paraense. O ex-vocalista e guitarrista do Ása de Águia comandará uma festa temática, na qual ele será o personagem Rei Durvalino, cercado por dançarinas e trompetistas o local será ambientado como um castelo, com direito a trono e lustres antigos. Também haverá a distribuição de coroas e de máscaras e muitas brincadeiras para que o público entre no clima do Baile Real ao som dos hits do axé music do Asa, novos sucessos de Durval e músicas de outros artistas em gêneros variados, como pop, rock, pagode e sertanejo.

O Baile Real é uma nova festa temática na qual o Rei Durvalino representa a irreverência. “Vou cantar todo o repertório da minha carreira, já que eu sou o compositor de quase todas as músicas do Asa de Águia.

