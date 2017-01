Crime completa uma semana neste domingo; veja perguntas sem respostas

Por: G1

A chacina que matou 12 pessoas da mesma família em uma festa de réveillon em Campinas (SP) segue em investigação. Entre a noite de 31 de dezembro e a madrugada de 1º de janeiro, Sidnei Ramis de Araújo pulou o muro de uma casa na Vila Proost de Souza e assassinou a ex-mulher, Isamara Filier, de 41 anos, o filho de oito anos, outras dez pessoas da mesma família e se suicidou em seguida. Neste domingo (8), quando completa uma semana da série de assassinatos, o G1 publica uma relação do que já se sabe e o que ainda falta saber sobre o crime. A reportagem ouviu a Polícia Civil, o Instituto de Criminalística (IC) e os hospitais onde os sobreviventes estão internados.

O que se sabe:

- Araújo invadiu a casa com uma pistola 9 milímetros, dois carregadores, um canivete e dez explosivos.

- O homem chegou atirando e atingiu 15 pessoas. Das 15, 11 morreram no local e uma a caminho do hospital. Dois ainda estão internados em hospitais do município. (veja estado de saúde abaixo).

- Isamara Filier já havia registrado cinco boletins de ocorrência contra o ex-marido e relatou as ameaças à Polícia Civil.

- Sidnei Ramis de Araújo deixou a explicação do que o motivou a cometer o crime em uma carta de oito páginas.

- O atirador da chacina gravou uma série de áudios onde conta sobre a suposta compra da arma usada nos assassinatos e pede perdão "pelos transtornos".

- Além da carta e dos áudios, Araújo também deixou um diário, onde ele escreveu relatos da convivência com a ex-mulher e mandou mensagens ao filho.

- A arma usada no crime passou por perícia e o laudo apontou presença de sangue. Os peritos também conseguiram identificar a numeração da pistola, que estava raspada. O objeto não tinha registro.

- A namorada de Araújo prestou depoimento na Polícia Civil e foi liberada. A investigação constatou que a arma usada pelo atirador não era dela.

O que falta:

- Saber de quem era a arma usada por Araújo e quem vendeu para ele.

- Apurar se alguém sabia dos planos do atirador de cometer o crime.

- Depoimentos dos sobreviventes que ainda estão internados.

- Depoimentos de familiares e amigos das vítimas e também de pessoas próximas ao autor da chacina.

- Laudos da perícia do local do crime para entender onde estava cada pessoa na hora do tiroteio.

- Laudos da perícia sobre os áudios e os escritos deixados por Araújo para tentar descobrir mais informações sobre os planos do atirador.

Carta

Antes dos crimes, o atirador também escreveu uma carta para os amigos e a namorada, além de mensagens para o filho. No documento de oito páginas, ele afirma que estava se vingando da ex-esposa porque ela dificultava seu relacionamento com o filho, escreve frases de ódio contra as mulheres, se diz injustiçado e fala dos planos de assassinar a família.

Quem é o atirador

O atirador, de 46 anos, trabalhava como técnico no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM), que reúne alguns dos principais laboratórios de estudos e inovação do governo federal. Por meio de nota, a instituição lamentou o ocorrido.

De acordo com currículo de Araújo, preenchido por ele mesmo na plataforma Lattes, que reúne perfis de pesquisadores de todo o Brasil, ele já fez cursos de universidades conceituadas, como Oxford, na Inglaterra, e participou de várias pesquisas publicadas na comunidade científica. O nível de escolaridade dele é Ensino Médio completo, e, de acordo com o currículo, ele fez curso técnico mecânico no colégio Bento Quirino.

Veja a lista de vítimas

Isamara Filier

João Victor Filier de Araujo

Rafael Filier

Liliane Ferreira Donato

Alessandra Ferreira de Freitas

Antonia Dalva Ferreira de Freitas

Abadia das Graças Ferreira

Paulo de Almeida

Ana Luzia Ferreira

Larissa Ferreira de Almeida

Luzia Maia Ferreira

Carolina de Oliveira Batista

Sidnei Ramis de Araujo

Sobreviventes

Dos três sobreviventes feridos durante a chacina, dois ainda continuam internados no Hospital Municipal Dr. Mário Gatti e no Celso Pierro. O estado de saúde deles é considerado estável. Além disso, dois adolescentes e uma mulher com uma bebê de colo conseguiram escapar.