Seis edições da “Escolinha” ainda inéditas no canal viva vão ao ar na semana de 6 a 10 de março

Em 21 de fevereiro, 2017 - 01h30 - Show

A partir de 6 de março, o Viva/ORM Cabo exibe a segunda temporada completa da “Escolinha do Professor Raimundo”, com 16 episódios, sendo seis inéditos no canal. Parceria entre Viva/ORM Cabo e Globo, o especial vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 20h30.

Na estreia, a diversão é garantida com a exibição dos dois primeiros programas da nova temporada, em sequência. A dose dupla começa com Rolando Lero (Marcelo Adnet) confundindo Zumbi dos Palmares com um ator que interpreta mortos-vivos. É claro que leva nota zero e uma bronca do Professor Raimundo (Bruno Mazzeo). Zé Bonitinho (Mateus Solano) chega à aula com novidade: vai substituir William Bonner no “Jornal Nacional”. “Serei o Zé Bonnêrtinho”, diz o aluno, anunciando que o nome do programa também muda para “Jornal Passional”.

