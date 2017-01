Filme entra em cartaz no Líbero Luxardo

Por: Guiart

Em 13 de janeiro, 2017 - 08h22 - Cinema

O drama “O Que Está Por Vir” (2016), de Mia Hansen-Love, vai entrar para as sessões regulares do Cine Líbero Luxardo. A partir deste ano as obras passam a estrear às quintas-feiras e seguem em cartaz até os domingos. O longa fica em exibição no período de 12/01 a 15/01 e 18/01, às 20h; e de 19/01 a 22/01 e 25/01, às 18h. Os ingressos custam R$ 12 e têm meia-entrada para estudantes. No dia 12, a entrada é gratuita para estudantes em razão do Projeto Plateia.

No enredo, Nathalie é professora de filosofia, tem dois filhos que pouco vê e um marido também docente, seu companheiro há 25 anos. Entre trocas de ideias com o pupilo anarquista, ligações insistentes da mãe solitária e piquetes de alunos, ela leva uma vida tranquila. Mas tudo está para mudar.

A história é baseada na vida da mãe da diretora do filme. Mia Hansen Love é uma cineasta francesa que foi laureada com o Urso de Prata de Melhor Direção pela sua produção de “O Que Está Por Vir”.