Leia no editorial de O Liberal desta quinta-feira (12)

Por: O Liberal

Em 12 de janeiro, 2017 - 09h19 - Editorial

Poucas cidades quatrocentonas do porte de Belém, espalhadas por este Brasil ainda jovem, de apenas 516 anos, exibem um patrimônio material e imaterial tão rico, precioso, singelo e digno de ser preservado da melhor forma possível.

A dimensão, a riqueza, preciosidade e singeleza do patrimônio material e imaterial de Belém não estão - e tomara que nunca venham a estar - a reboque de bairrismos bobos, que outra coisa não representam senão a tentativa de emular nossas próprias vaidades. Uma besteira, vale repetir.

Ao contrário, a importância, relevância e dimensão histórica que se atribuem ao patrimônio material e imaterial de Belém são aferíveis pela íntima relação de cada edificação, de cada logradouro, de cada manifestação cultural com a história da cidade - desde sua fundação, há 401 anos, até agora.

E mais: a relevância do patrimônio histórico de Belém é aferível tecnicamente, com aparo em critérios objetivos que indicam o que merece ser preservado pelo Poder Público.

Não à toa, o próprio Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) informa que o núcleo histórico da cidade, formado pelo conjunto arquitetônico, urbanístico e paisagístico dos bairros Cidade Velha e Campina, tombado há cerca de cinco anos, reúne nada menos de 2.800 edificações protegidas, aí incluídos palacetes, palácios e sobrados conjugados com casas comerciais.

Não é pouca coisa. Para uma cidade quatrocentona do porte de Belém, é muita coisa. Muita mesmo. Mas a cidade, mais do que ser vista como alicerce de notáveis riquezas históricas que extasiam o espírito, precisa ser sentida, percebida como repositório de monumentos e manifestações culturais imateriais que expressam, verdadeiramente, a vida que pulsa na capital paraense há 401 anos, completados hoje.

Olhar para as ruínas do Engenho do Murucutu, que nove entre dez belenenses talvez nem saibam onde fica. é sentir, perceber, sintonizar-se com a vida do arquiteto bolonhês Antônio Landi, que ali residiu.

Vislumbrar-se o Largo das Mercês, em frente à igreja, significa evocar o sangue que, literalmente, ali jorrou durante uma das mais batalhas mais sangrentas durante o período em que os cabanos tomaram Belém de assalto.

Ver o Círio passar a cada segundo domingo de outubro é sentir, de perto e intensamente, o fervor da devoção de milhões e milhões de pessoas que se entregam a seus louvores a Maria há mais de dois séculos. Há mais de 200 anos.

Em seus 401 anos, e com um patrimônio histórico - material e imaterial - dessa magnitude, Belém precisa convencer-se de que preservá-lo a qualquer custo é uma questão vital. É uma questão de vida. Literalmente.