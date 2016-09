Fotógrafo Fernando Sette abre amanhã exposição que marca o início do projeto “Expedição Pará”

Em 07 de setembro, 2016 - 06h00 - Magazine

Da Redação

A cultura, os afazeres cotidianos, a paisagem e os inúmeros detalhes que cercam o Pará. Nada escapa das lentes atentas do fotógrafo Fernando Sette, que reuniu 23 imagens, que mostram o potencial turístico e as belezas do estado, na exposição Expedição Pará. A mostra, que marca o lançamento do projeto homônimo do fotógrafo, abre amanhã (8), no Shopping Boulevard, e poderá ser visitada até o dia 15 de setembro, em horário comercial.