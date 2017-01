Série ainda não foi oficialmente renovada pela HBO por conta da indecisão

Por: Omelete

Em 15 de janeiro, 2017 - 14h40 - Cinema

A oitava e última temporada de Game of Thrones ainda não foi oficializada pela HBO por um único motivo: os produtores David Benioff e D.B. Weiss ainda não fecharam um número exato de episódios para a conclusão da série. A informação foi revelada por Casey Bloys, presidente de programação do canal, para o TVLine.

Inicialmente, a dupla esperava ter mais seis episódios na oitava temporada depois dos sete episódios do sétimo ano, fechando a série com mais 13 episódios inéditos. "Eles ainda estão pensando pois estão tentando chegar à forma da temporada. Eles sempre fazem o que levará a melhor versão do programa, tudo é uma questão de com quantos episódios eles ficam confortáveis. Mas eu faria mais", brincou o executivo, deixando claro que a HBO gostaria de prolongar a série pelo máximo de tempo possível.

Game of Thrones retorna com episódios inéditos em 2017. A HBO ainda não divulgou a data de retorno. Segundo Liam Cunningham, ator que vive Ser Davos na série, a oitava temporada começaria a ser rodada ainda neste ano.