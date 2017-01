Existe uma guerra fragmentada em andamento, com epicentro no Oriente Médio

Por: O Liberal

Em 02 de janeiro, 2017 - 07h26 - Editorial

Nas comemorações da virada de ano em Istambul, um atirador invadiu a boate Reina, matou pelo menos 39 pessoas e deixou outras dezenas feridas. Já era madrugada do dia 1º de janeiro e pelo menos 700 visitantes do local começaram 2017 em desespero, em cenas que lembraram o ataque à casa de shows Bataclan, em Paris, e à boate Pulse, em Orlando. Mais uma vez o terrorismo fere a democracia.

A Turquia volta a ser alvo de ataques. Somente em 2016 foram 13, que resultaram em centenas de mortes e tiveram como responsáveis radicais curdos e militantes do grupo Estado Islâmico. O último deles foi um duplo atendado também em Istambul, ao lado do estádio do Besiktas, no dia 10 de dezembro, que resultou em 40 mortes. O que mais assusta, no entanto, é a posição das principais lideranças mundiais.

A barbárie começa a tornar-se algo banal na atualidade e só ganha a atenção da opinião pública mundial de forma momentânea, quando ataques têm como alvo grandes potências. Quando a violência se reproduz em larga escala nas periferias, a exemplo a atuação do grupo terrorista Boko Haram na Nigéria e região, os líderes mundiais fazem vista grossa. Afinal, o que acontece na África interessa?

Existe uma guerra fragmentada em andamento, com epicentro no Oriente Médio, especificamente na Síria devastada, mas o conflito se movimenta inclusive de acordo com a interferência de países como os Estados Unidos e a Rússia. Grupos de poder que se posicionam contrários ao terror são alvos constantes de ataques e acabam fechando as fronteiras, impedindo a entrada e imigrantes, prometendo guerra ao terror...

O diplomata ganês Kofi Annan, sétimo secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU) defende a aplicação da estratégia dos “cinco D” para a luta contra o terrorismo: primeiro desencorajar grupos descontentes a adotarem o terror como tática política; segundo, denegar aos terroristas os meios para que reproduzam ataques; em terceiro, dissuadir os Estados de apoiarem esses grupos; em quarto, desenvolver a capacidade dos Estados para a prevenção; e, em quinto lugar, defender os direitos humanos.

Agora, vale a pena perguntar: de que forma as lideranças mundiais têm trabalhado para aplicar, de fato, as diretrizes da ONU? Quais interesses internacionais estão em jogo? As Nações estão unidas nesta luta? Que 2017 nos mostre um caminho para a paz.