Animação foi indicada ao Oscar 2016

Por: Redação ORM News com informações do Guiart

Em 28 de agosto, 2016 - 12h18 - Entretenimento

A animação brasileira “O Menino e o Mundo”, de Alê Abreu, vai ter sessão única no Sesc Boulevard, na próxima terça. A produção é uma das cinco indicadas ao Oscar de melhor filme de animação na edição do Oscar 2016.

No filme, Cuca é um menino que vive em um mundo distante, numa pequena aldeia no interior de seu mítico país. Certo dia, ele vê seu pai partir em busca de trabalho, embarcando em um trem rumo à desconhecida capital. As semanas que se seguem são de angústia e lembranças confusas. Até que, numa determinada noite, uma lufada de vento arromba a janela do quarto e carrega o menino para um lugar distante e mágico.

O filme já foi vendido para mais de 80 países e ganhou o Prêmio Cristal de melhor longa-metragem no 38º Festival de cinema de animação de Annecy, na França; e também foi laureado com o Grande Prêmio da Monstra – Festival de Cinema de Animação de Lisboa. Ao todo, foram 34 prêmios em festivais de cinema e animação pelo mundo.

O filme “O Menino e o Mundo” tem sessão única na próxima terça, no Sesc Boulevard, às 18h. A classificação etária é livre e entrada é gratuita.

