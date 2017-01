O filme foi selecionado para a mostra competitiva e o Festival também contará com brasileiros na mostra Panamora.

Por: G1 Cinema

Em 11 de janeiro, 2017 - 16h45 - Cinema

O filme brasileiro "Joaquim", sobre Tiradentes, vai disputar a mostra competitiva do 67º Festival Internacional Festival de Cinema de Berlim, um dos mais importantes do mundo. A organização anunciou nesta terça-feira (10) a nova lista de produções que vão concorrer ao Urso de Ouro.

A edição 2017 do evento acontece entre 9 e 19 de fevereiro. O júri vai ser presidido pelo cineasta holandês Paul Verhoeven, conhecido por filmes como "Instinto selvagem", "RoboCop: O policial do Futuro" e "Elle".

Com direção de Marcelo Gomes e coprodução de Portugal, "Joaquim" tem Júlio Machado (o capataz Clemente da novela "Velho Chico") na pele de Joaquim José da Silva Xavier (1746-1792), o Tiradentes. Líder da Inconfidência Mineira, ele foi enforcado e depois esquartejado.

Além de "Joaquim", o Festival de Berlim terá brasileiros na mostra Panamora. Os selecionados foram "Vazante", de Daniela Thomas, e "Pendular", de Julia Murat.

A última vez em que o Brasil teve um representante na disputa pelo Urso de Ouro havia sido 2014, com "Praia do futuro", estrelado por Wagner Moura e dirigido por Karim Aïnouz. Naquele ano, o prêmio ficou com "Bai Ri Yan Huo", da China.

A lista completa dos filmes que vão disputar o Urso de Ouro no 67º Festival de Berlim vai ser divulgada nas próximas semanas, informou a organização.