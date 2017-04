Campanha busca fundos para reeditar o romance “Ponte do Galo”

Por: Vicente Cecim Da Redação

Em 28 de abril, 2017 - 06h01 - Magazine

Conhecido pelos iniciados em sua obra, mal conhecido pelos leitores paraenses em geral e, por falta de reedições de seus livros, um total desconhecido para as novas gerações, Dalcidio Jurandir (Ponta de Pedras, 1909/ Rio de Janeiro, 1979), um dos mais importantes romancistas do Pará, pode ter uma das suas obras mais famosas reeditada, o romance “Ponte do Galo”, se tiver êxito a campanha de financiamento coletivo com esse objetivo iniciada no dia 7 deste mês pela Editora Pará.grafo. “A campanha durará 60 dias e, nesse período, leitores e apreciadores da obra dalcidiana poderão apoiar financeiramente a iniciativa adquirindo exemplares do livro físico ou e-book, e ganhando recompensas pela colaboração”, informa Dênis Girotto de Brito, professor, escritor e designer editorial, que lidera a campanha. Uma boa notícia para marcar uma data simbólica hoje, o Dia Internacional do Livro.