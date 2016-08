POINT - Rota 94, comandado por Lenita, é o lugar dos personagens mais descolados da novela

Em 31 de agosto, 2016 - 06h00 - Magazine

Sabe um lugar que reúne boa música, tem palco para shows, um bar que oferece as melhores bebidas, estúdio de tatuagem e ainda reúne pessoas de diferentes estilos e gostos musicais? Assim é o Rota 94 – o ponto de encontro dos moradores de Arraial do Sol Nascente, além dos motociclistas e turistas da cidade, que atrai cada vez mais jovens e amantes de esportes. O lugar é sucesso total, e isso se deve em grande parte à competência de Lenita (Leticia Spiller), mulher batalhadora e de personalidade forte, que gerencia o Rota e ainda sobe ao palco de vez em quando para soltar a voz ao som dos clássicos do rock n´roll, para delírio do público e da clientela fiel.