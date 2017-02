De acordo com a empresa responsável, o motivo foi a composição do translado aéreo.

Por: Redação ORM News

Em 18 de fevereiro, 2017 - 16h00 - Vôlei

A Arena Guilherme Paraense (“Mangueirinho”) que estava pronta para ser palco da Superliga de Vôlei Feminina, com o jogo Camponesa Minas e Fluminense, jogo válido pela 8ª rodada da competição, no próximo dia 23, não sediará mais o evento.

Por meio de nota oficial, a H&M 7 Entretenimento, responsável pela realização do evento, disse que o jogo foi cancelado por força maior e dificuldades na composição do traslado aéreo das equipes, ou seja, o "jogo da Superliga de Vôlei entre os times Minas x Fluminense, que aconteceria nesta quinta-feira, dia 23, no Ginásio de Esportes Mangueirinho foi cancelado.", destacou na nota.

Wesmalhe Marques, sócio presidente da H&M 7, disse ao Portal ORM que viajará depois do carnaval para fechar o convite da Final da Superliga Masculina, que deve acontecer em meados de Abril, em Belém, na Arena "Mangueirinho".

As pessoas que adquiriram ingressos para a partida em dinheiro e cartões de débito deverão retornar ao mesmo shopping onde realizaram a compra a partir de terça-feira, dia 21, para a devolução do valor do ingresso. Aqueles que compraram em cartão de crédito ou através do site deverão aguardar o estorno dos valores em suas próximas faturas.

A assessoria se desculpa pelo transtorno e pede a compreensão de todos.