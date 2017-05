Em 07 de maio, 2017 - 06h00 - Troppo

O “Baleia Azul” é um jogo criado na internet o qual através do convencimento e da intimidação, alicia jovens a testarem seus limites através do cumprimento de tarefas, que os desafiam, pois colocam sua vida em risco. As tarefas (em número de 50) vão ficando gradativamente mais perigosas: começam com assistir a um filme de terror, ficar trancados no escuro, não se alimentar por dias, asfixiar-se, subir em telhados, sentar-se ou ficar em pé em sacadas de andares altos de prédio, mutilar-se e por fim, a última tarefa (50) é a de cometer o suicídio.