A partir de hoje estarão à venda ingressos para Brasil x Colômbia

Em 13 de janeiro, 2017 - 06h00 - Esporte

Os ingressos para o amistoso entre Brasil x Colômbia, no próximo dia 25, no estádio Engenhão, no Rio, começarão a ser vendidos a partir das 14 horas de hoje no site da CBF. A partida, batizada de “Jogo da Amizade”, terá toda a sua renda líquida destinada aos familiares das vítimas do voo da Chapecoense.