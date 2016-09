Com referências a outros técnicos, treinador tenta implantar “estilo brasileiro” no futebol da Seleção

Por: Rio de Janeiro, RJ Agência O Globo

Em 03 de setembro, 2016 - 01h30 - Esporte

Em conversas privadas, Tite costuma dizer: “Quem treina estes jogadores são seus técnicos. Eu só os seleciono”. Talvez esta lógica explique por que, antes e depois da vitória sobre o Equador, tenha citado os nomes de Marcelo Oliveira, Oswaldo de Oliveira, Cuca, Zagallo e até do antecessor Dunga, criticadíssimo ao final de sua passagem no cargo.

É possível que seja um senso de justiça. Tite tenta fazer o público entender que a seleção é um processo contínuo, que herda pontos do trabalho do antecessor e que, pelo pouco tempo de treino, tenta aproveitar o que é construído pelos técnicos dos clubes com os jogadores. País afora e até na Europa, foi conversa com colegas em busca de informações.

