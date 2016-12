Comemoração - Trabalho com o trio traz registro da turnê comemorativa que correu o Brasil

Em 26 de dezembro, 2016 - 06h00 - Magazine

O CD/DVD “O Grande Encontro: 20 anos – Alceu, Elba e Geraldo” chega às lojas de todo o Brasil no último dia 9de dezembro. O produto, que também está disponível em plataformas de streaming como Spotify, Deezer e Apple Music, traz o registro da turnê de Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo em comemoração aos 20 anos do primeiro “Grande Encontro” deles, em 1996. O repertório do show mostra músicas clássicas dos nordestinos, como “Anunciação”, “Morena Tropicana”, “Táxi Lunar” e “Dia Branco”, e também homenagens a grandes compositores em músicas como “Sabiá”, de Luiz Gonzaga, e “Na Base da Chinela”, de Jackson do Pandeiro.