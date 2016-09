Festival Folclórico apresenta cordão e grupo parafolclórico hoje, no Parque da Residência

Por: VITO GEMAQUE: Da Redação

Em 16 de setembro, 2016 - 06h00 - Magazine

A comemoração dos 400 anos de Belém terá hoje mais uma atividade especial com a realização do Festival Folclórico, com as apresentações do Cordão de Pássaro Junino Tangará e do grupo parafolclórico Frutos do Pará, no Teatro Estação Gasômetro, às 18h. O evento, com entrada franca, é uma realização do jornal O LIBERAL, com patrocínio da Vale e apoio da Secretaria de Estado de Cultura do Pará (Secult-PA). Os artistas têm a certeza que o público que comparecer ao teatro irá gostar dos espetáculos.

O pássaro junino é um teatro que pode ser considerado autenticamente paraense, ao unir a música e a interpretação cênica.