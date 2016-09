Um dos artistas mais queridos pela população paraense, Zeca Baleiro apresenta hoje em Belém o show de sua nova turnê “Era Domingo”

Com 50 anos de idade e 19 de estrada, Zeca Baleiro estreia mais uma turnê nacional. Ele, que sempre inclui Belém na rota de suas apresentações, desembarca hoje na capital para mostrar, às 23 horas, no palco do Insano Marina Clube, seu novo show “Era Domingo”. A apresentação é baseada no novo álbum do cantor, que é o décimo de sua carreira.