“Estrelas Além do Tempo” conta história de cientistas negras no programa espacial

Por: São Paulo; Agência Estado

Em 14 de fevereiro, 2017 - 06h00 - Magazine

O projeto CineMaterna, que oferece a possibilidade de mães com crianças de até 18 meses frequentarem salas de cinema com seus filhos, tem como destaque em Belém hoje, o drama “Estrelas Além do Tempo”, que conta a história de três mulheres afro-americanas que trabalharam na Nasa. Elas foram os cérebros por trás de uma das maiores operações da História: o lançamento em órbita do astronauta John Glenn, uma conquista fantástica que restaurou a confiança do país e mudou a Corrida Espacial. O trio visionário rompeu todas as barreiras de gênero e raça para inspirar gerações a sonhar grande.