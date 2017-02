DOCUMENTÁRIO: Material produzido pela TV Cultura teve como base entrevistas dadas pelo artista

Em 16 de fevereiro, 2017

A partir de hoje, até o próximo domingo, o cinema Olympia exibirá o documentário “Deboche”, que conta um pouco da vida de Walter Bandeira, com entrada franca. Produzido pela TV Cultura do Pará, o trabalho exalta a figura do artista paraense, que desempenhou vários papéis na vida, como cantor, locutor e professor. “O Deboche tem como base duas grandes entrevistas que o Walter deu para a TV Cultura em 2001 e 2006. Seus depoimentos são entrecortados por apresentações, shows e momentos em que Walter esteve à frente de programas produzidos pela emissora. São imagens históricas, recuperadas e exclusivas, que agora o público poderá ter acesso”, detalha Robson Fonseca, diretor do documentário.