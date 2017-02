Comerciantes reclamam da venda baixa de cervejas, vinhos e afins na semana que antecede o carnaval.

Por: Da redação

Em 15 de fevereiro, 2017 - 10h08 - Economia

As vendas de bebidas alcoólicas, refrigerantes e sucos às vésperas do Carnaval estão em baixa para o período, na capital, segundo a avaliação dos comerciantes. Com a comercialização fraca, os proprietários de depósitos de bebidas estão desanimados e insatisfeitos com as vendas de cervejas, cachaças, vinhos e afins nestas semanas que antecedem as festividades do Carnaval.

Dona de um pequeno comércio e depósito de bebidas situado no bairro de São Brás, a comerciante Eugênia Maria dos Santos, de 54 anos, contou que nunca viu um período tão fraco em relação às vendas como este ano. Ela, que trabalha no ramo de bebidas há 26 anos, se disse temerosa pelo futuro por conta da baixa movimentação comercial, sobretudo em períodos festivos, geralmente melhores para o comércio.

“A gente fica bastante preocupada, fica com medo pelo futuro, mesmo. Medo de precisar fechar as portas por conta do movimento fraco. Eu nunca vi um Carnaval assim, com vendas tão abaixo do esperado. As pessoas estão todas sem dinheiro, poupando tudo que podem. Nesta época, agora, dos preparativos para a folia, já era para estar saindo bastantes bebidas, mas não é o que está acontecendo, infelizmente”, lamentou a comerciante.

Manoel Farias, dono de um supermercado localizado no bairro do Jurunas, confirmou o fraco movimento, mas disse que, apesar disso, algumas bebidas permanecem com vendas relativamente boas, como é o caso de refrescos adocicados, misturados com limão e vodca, largamente consumidos em festas e baladas.