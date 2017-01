Autor polonês criador do conceito de “modernidade líquida” morreu aos 91 anos

Em 10 de janeiro, 2017 - 01h30 - Show

O sociólogo e filósofo polonês Zygmunt Bauman morreu ontem em Leeds, na Inglaterra, aos 91 anos, de acordo com o jornal “Gazeta Wybocza”. A causa da morte não foi divulgada.

Bauman ficou conhecido como o criador do conceito de “modernidade líquida”. Em seus livros, como “Amor líquido”, de 2003, Bauman discutiu como as relações atuais na sociedade tendem a ser menos frequentes e duradouras. As informações foram divulgadas pelo G1.

