A orterexia é uma obsessão por alimentação estritamente correta que pode causar anemia, desnutrição e danos sérios à saúde humana

Por: Redação ORM News

Em 14 de janeiro, 2017 - 15h14 - Saúde

Difícil não conhecer alguém que, por mero costume, sempre diz: 'não obrigado, não como isso porque engorda'. Melhorar a alimentação, logicamente, é uma prática que todos deveríamos seguir, porém, a busca incessante e pelo controle de tudo o que se come pode ser um risco à saúde. A ortorexia, quadro nervoso pouco conhecido pelas pessoas, é uma obsessão, quase compulsiva, por comer sempre de forma extremamente correta, muitas vezes influenciada por razões externa e constantes, como a mídia e as redes sociais, que fortalecem o culto do corpo perfeito.

Segundo Natasha Vilanova, nutróloga e clínica médica do Hapvida Saúde, cada vez mais encontramos pessoas que seguem dietas sem a orientação de um profissional da área, acabando por restringir de sua alimentação diária, grupos alimentares que são fundamentais para o equilíbrio do organismo humano, levando a pessoa a sofrer com sérias deficiências nutricionais.

'O quadro de ortorexia nervosa pode desenvolver carências nutricionais, como anemia, desnutrição, déficit de vitaminas e minerais, entre outras. Sem o acompanhamento adequado, tais condutas podem levar a alterações mais graves, sendo indicada internação para reajuste nutricional. Pessoas que sofrem desse transtorno alimentar não percebem o quão estão prejudicando sua saúde, sendo identificado por familiares ou amigos próximos. Porém, mesmo com o alerta sobre esta obsessão, eles acabam restringindo ainda mais os alimentos', afirma Natasha.

Quem sofre deste distúrbio, inicialmente passa a evitar produtos que contenham corantes, conservantes, gordura trans, açúcares e, ao longo prazo, a preocupação também abrange a forma de preparo e até os utensílios utilizados. Outro problema seriam os prejuízos ao convívio social, por acreditarem que em outros lugares, como restaurantes ou casa de amigos, não seguem seus padrões alimentares.

Contudo, a ortorexia nervosa tem tratamento sim. 'O ideal é que o tratamento da ortorexia seja acompanhado por uma equipe multiprofissional, composta por nutrólogo, nutricionista, psiquiatra e psicólogo', esclarece a nutróloga Natasha Vilanova.