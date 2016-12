Astróloga explica os principais desafios para o novo ciclo e afirma que será preciso ter paciência e perseverança para o desenvolvimento pessoal

Em 31 de dezembro, 2016 - 06h00 - Mulher

O ano de 2016 foi regido pelo Sol, que traz mais luz às questões pessoais e também foi o final de um ciclo solar de 36 anos. Na numerologia 2+0+1+6 resulta no número 9, que representa fim de ciclos. “Por isso, sentimos tantas mudanças, de maneira tão intensa”, afirma a astróloga Lyziane Menezes. Segundo ela, desde 20 de março (quando o ano astrológico inicia, com o sol entrando no signo de Áries), foi sentido a necessidade de trilhar o desenvolvimento pessoal, encarando vários desafios.

Como um ano 9, 2016 foi ideal para finalizar, libertar, liquidar, terminar e, principalmente, desprender-se de tudo que já não servia mais. Abrindo a oportunidade para que novas coisas cheguem, ou seja, tudo que não tem a ver com a essência de cada ser deve ir para que se possa focar a energia no que realmente faz bem, e o que tem a ver com a missão de cada um!