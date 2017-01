O Remo não vai jogar mais com o Bolívia Maranhense.O Castanhal e o Independente vão encarar o Leão. Jogo com o Japiim, no Souza, dia 12

09 de janeiro, 2017

O Remo parte para outra ação depois de cancelar os jogos amistosos que havia marcado e divulgado e que seriam disputados contra o Sampaio Correa, do Maranhão. Ao invés do Bolívia Maranhense, agora o adversário remista será o Castanhal, no dia 12, no Souza, a partir das 10 horas com ingressos mais em conta: R$ 10,00. Se o adversário azulino fosse o Sampaio Correa, o torcedor do Leão iria desembolsar a importância de R$ 20,00.

No sábado, a diretoria de futebol do Remo divulgou para a imprensa o cancelamentos dos jogos com o Sampaio Correa, que seriam disputados em Belém e São Luís nos dias 12 e 15, respectivamente.