Ação analisa processos de crimes ocorridos nos bairros da Pedreira e Marco

Por: Redação ORM News

Em 15 de setembro, 2016 - 16h40 - Pará

Mais 763 processos de violência doméstica contra a mulher serão apreciados no período de 19 a 23 de setembro, das 8h às 17h, no Fórum Criminal de Belém, do Tribunal de Justiça do Estado (TJPA). Esta será a segunda ação do projeto Mutirão dos Bairros, que envolve três Varas de Violência Doméstica e Familiar da Capital. Desta vez, foram selecionados processos em que os crimes ocorreram nos bairros da Pedreira e do Marco.

O objetivo do mutirão é acelerar a prestação jurisdicional a mulheres vítimas de violência doméstica, analisando os processos por bairros com maior incidência de casos. Na primeira ação, realizada em junho, a força-tarefa se concentrou em 1.223 processos, no bairro do Guamá, que era o bairro com maior número de processos dessa natureza. O esforço resultou em 492 sentenças proferidas, 166 audiências realizadas, 142 despachos, 165 decisões interlocutórias e 258 arquivamentos.

Os mutirões, coordenados pela desembargadora Elvina Gemaque Taveira, responsável pela Coordenadoria Estadual de Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar, do TJPA, contam ainda com a atuação de juízes, oficiais de Justiça, servidores, promotores, defensores públicos, membros da OAB Pará, e de toda a estrutura disponibilizada para esse fim.

O último mutirão do ano, que ocorrerá no mês de dezembro, vai analisar 941 processos dos bairros da Terra Firme, Sacramenta e Jurunas. O calendário segue a ordem dos bairros com maior incidência de crimes de violência doméstica.

A medida foi instituída pela Portaria nº 2004/2016, do presidente do Tribunal de Justiça do Pará, desembargador Constantino Augusto Guerreiro, e prevê que as Varas de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Belém façam audiências de Instrução e Julgamento, prolatem despachos, decisões e sentenças, dentre outros atos jurisdicionais, visando à prestação jurisdicional de forma célere.