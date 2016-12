Mas poder de compra do trabalhador não deve aumentar, segundo o Dieese

30 de dezembro, 2016 - Pará

A partir deste domingo (1º), pelo menos 1,4 milhão de paraenses terão direito ao novo salário mínimo que vai passar de R$ 880 para R$ 937, resultando em um impacto de quase R$ 81 milhões por mês na economia paraense.

Segundo um estudo do Dieese-PA (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos) o novo aumento não deve aumentar o poder aquisitivo do trabalhador, que não teve ganhos reais em 2016. O mínimo atendeu apenas a correção da inflação medida pelo INPC/IBGE, estimada em 6,74%.

De acordo com a pesquisa, a cesta básica do paraense custou R$ 415,86 em novembro deste ano, o que comprometeu cerca de 51% do mínimo atual. Mesmo com o novo aumento, o poder aquisitivo será baixo. Por exemplo, com esse aumento de R$ 57, o trabalhador poderá comprar sete dúzias de banana nas feiras ou supermercado, o que custa em média R$ 7,61; também poderá comprar quatro quilos de dourada, que tem o custo médio de R$ 13,18; pagar 21 passagens de ônibus em Belém, que custa R$ 2,70 cada ou pagar 14 xícaras de cafezinho, ao custo médio de R$ 4 nos shoppings da capital. Ainda segundo o Dieese, para suprir todas as necessidade de uma família paraense, o mínimo deveria ser de R$ 3.900.