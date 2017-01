Ministro da Justiça deu informação após se reunir com o presidente Michel Temer e representantes dos governos de AC, AM, AP, MT, MS, PA, RO, RR e TO

Em 18 de janeiro, 2017

O Ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, informou nesta quarta-feira (18) que nove estados das regiões Norte e Centro-Oeste aderiram ao Plano Nacional de Segurança e admitiram a presença de militares das Forças Armadas em presídios. A anuência dos governadores, porém, não quer dizer que os nove estados tenham solicitado a ajuda federal.

A possibilidade de envio das Forças Armadas aos estados foi anunciada pelo governo em razão do caos no sistema carcerário de todo o país, que tem registrado diversas rebeliões e mortes ao longo das últimas semanas. O Rio Grande do Norte, por exemplo, já pediu o envio das tropas militares, assim como o estado de Roraima.

Alexandre de Moraes deu a informação sobre os nove estados no início da noite desta quarta, após participar de uma reunião no Palácio do Planalto entre o presidente Michel Temer e representantes dos governos de Acre, Amazonas, Amapá, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.

"Os governadores analisaram a questão e já os nove governadores assinaram o pacto, aderindo ao Plano Nacional de Segurança e também à possibilidade de as Forças Armadas, como colocou ontem (17) o presidente Michel Temer, poderem fazer revistas em seus estados", declarou o ministro.

Somente nos primeiros 15 dias do ano, motins aconteceram, por exemplo, nos estados de Amazonas, onde 56 morreram; Roraima, com 31 mortos; e Rio Grande do Norte, onde 26 morreram. Além disso, nove pesoas ficaram feridas durante rebelião em Minas Gerais e 28 presos fugiram de uma penitenciária no Paraná.

Mais cedo, nesta quarta, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, anunciou que, inicialmente, mil integrantes das Forças Armadas serão mobilizados para as operações nos presídios.