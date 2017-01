Fugitivos abriram um buraco na parede de uma cela e escalaram o muro da unidade

Por: Redação ORM News

Em 12 de janeiro, 2017 - 19h42 - Polícia

Nove detentos fugiram da Central de Triagem Metropolitana IV (CTM IV), no Complexo Penitenciário de Santa Izabel, no início da tarde desta quinta-feira (12). Homens da Polícia Militar realizam buscas na área para encontrar detentos foragidos.

Segundo informações da Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado (Susipe), os fugitivos abriram um buraco na parede de uma cela no bloco A da penitenciária e, em seguida, escalaram o muro da unidade utilizando uma corda improvisada.

Ainda de acordo com a Susipe, três presos foram recapturados até o momento. Um dos detentos estava com um ferimento na perna e foi encaminhado para atendimento médico. O Comando de Missões Especiais da Polícia Militar foi acionado e está dando apoio nas buscas dos outros fugitivos.