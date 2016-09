Cleyton ingressou no Departamento Médico do clube por conta de um desconforto muscular

Por: Redação ORM News

Em 16 de setembro, 2016 - 15h40 - Série B

Contratado no início desta semana e regularizado no BID da CBF ontem, o meia Cleyton - caracterizado pela velocidade em campo - também mostrou ser precoce fora dele. O jogador foi relacionado para o jogo deste sábado (17), mas, no mesmo dia, já se tornou desfalque! A partida será contra o Náutico (PE), às 16h30, na Arena Pernambuco, em Recife (PE).

Cleyton se queixou de um desconforto muscular após o treino recreativo que foi realizado na manhã desta sexta-feira (16), na Curuzu. O vetoo do Departamento Médico foi confirmado momentos antes da saída da delegação rumo ao aeroporto. O embarque rumo a Recife saiu por volta das 14h.

O meia vinha em atividade no CSA (AL), por onde marcou oito gols em 13 jogos pela Série D do campeonato brasileiro. O último jogo dele foi no domingo (11), na vitória do time alagoano por 2 a 0 sobre o São Bento (SP). Cleyton atuou durante os 90 minutos da partida.

Além de Cleyton, o técnico Dado Cavalcanti também não pode contar com o volanate Ilaílson, que sofreu uma lesão no joelho direito ainda na partida contra o Bahia, no último sábado (10), no Mangueirão, em Belém.