Projeto dança de salão abre inscrições no espaço cultural raízes. sábado tem aula especial.

Em 04 de maio, 2017 - 06h00 - Show

O projeto de dança Reggae de Salão está com inscrições abertas. A novidade é que, a partir de segunda-feira (8), serão iniciadas novas turmas, agora também todas as segundas-feiras, no Teatro Claudio Barradas, das 19 às 21 horas, além da extensão com o Teatro Universitário da UFPA, o grupo também forma novas turmas todas as quartas-feiras, de 19 às 21 horas, no Etnias. Às sextas-feiras, das 18 às 20 horas, e sábados, das 17 às 19 horas, no Espaço Cultural Raízes (16 de Novembro, 141 -próximo aos Bombeiros-, Cidade Velha).

O DJ Vitor Pedra explica que esperava uma boa oportunidade para começar a praticar o ritmo no estilo mais calmo e romântico. E a novidade começa agora, no Teatro Universitário da UFPA.

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.