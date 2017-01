Ator declarou que terminou ainda muito apaixonado

Por: GShow

Em 16 de janeiro, 2017 - 07h53

Quando um relacionamento chega a seu fim é porque o amor acabou, certo? Errado. É o que comprovam Marcello Novaes e Letícia Spiller, que foram casados por quatro anos e atualmente fazem par romântico em Sol Nascente. Separados há quase 20 anos, a atriz fez questão de dar um belo depoimento sobre o ex-marido, que foi homenageado no Arquivo Confidencial do Domingão do Faustão.

"Você é uma pessoa muito importante para mim", afirmou Letícia, que contou que tinha apenas 21 anos quando os dois ficaram juntos. "A gente era muito imaturo quando começou a namorar", avaliou. "A gente se desentendeu muito nessa época pela diferença de perspectivas, mas eu acho que a vida nos uniu para nunca mais separar."

Ela ainda agradeceu ao parceiro pelo filho de ambos, Pedro. "[Ele] é fruto da nossa relação, que foi tão bonita e é", comentou. "Acho que hoje em dia ela é mais linda do que ela foi e vai continuar sendo cada vez mais." E ainda terminou a fala com uma declaração para o amigo: "Marcello, te amo!".

Gentil, Marcello retribuiu o carinho e disse que nem lembra de brigas com Letícia. "Você separa, pode acabar o amor numa vertente, mas a Letícia é uma mulher por quem eu tenho extrema admiração, como mulher, como profissional, mãe...", contou. "Quando a gente terminou, foi dificílimo para mim. Terminei ainda amando demais a Letícia, muito apaixonado. Foi uma barra pesada."

Ele também fez questão de citar a outra ex-mulher, Sheila, mãe de seu outro filho, Diogo. "São duas guerreiras", afirmou. "Graças a Deus, soubemos discernir. Tudo aquilo que eu vi nelas... eu não posso perder essas mulheres, não posso deixar de estar ao lado delas. São pessoas importantíssimas na minha vida. Não sei como seria a minha vida sem elas. Também amo muito vocês e para sempre se depender de mim."