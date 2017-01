Vídeo não mostra nada inédito, mas conferimos pela primeira vez o logo da produção

Por: Omelete

Em 07 de janeiro, 2017 - 09h51 - Séries

Foi divulgado o primeiro teaser da nova animação do Homem-Aranha. Confira:

ntitulada simplesmente Spider-Man, a nova série será exibida nos EUA pelo canal pago Disney XD e contará, além do teioso, com Spider-Gwen e Venom, depois outros peronagens vindos das HQs recentes do herói.

Kevin Shinick (Frango Robô) ficará a cargo do roteiro, enquanto Philip Pignotti (Avengers Assemble) dirige. A estreia está marcada para 2017, ainda sem data exata.