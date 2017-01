Ver-o-Peso, Icoaraci e Basílica de Nazaré foram cenário da gravações

Por: Da redação

Em 15 de janeiro, 2017 - 09h17 - Entretenimento

Com o encerramento das gravações de “A Força do Querer” - próxima novela das 21 horas da Rede Globo - em diversos locais de Belém, a expectativa já é grande para ver a capital paraense na nova trama escrita por Glória Perez, com direção artística de Rogério Gomes. A trama substituirá a novela “A Lei do Amor” em exibição na TV Liberal/Rede Globo. Os atores e equipe que estavam na cidade elogiaram bastante o Pará e adiantaram que alguns costumes paraenses estarão na trama.

Segundo o ator Marco Pigossi, que interpretará o paraense Zeca, a equipe estudou, junto com a autora, o jeito de falar dos paraenses. “A preocupação sempre existe em construir o personagem. Independente de onde ele vem, temos as motivações dele, o que move ele. Este é o principal. Nós temos um trabalho de prosódia em cima disso, para a gente saber as expressões, como se usa, em que hora”, explicou. Já a atriz Isis Valverde, que viverá a sereia Ritinha, disse ter sido bem recebida e ter feito amizades. “Vi como as pessoas daqui são amorosas, carinhosas e calorosas”, elogiou.

CONHEÇA OS PERSONAGENS

Caio (Rodrigo Lombardi) - Advogado ético que, desiludido com Bibi, viaja para os Estados Unidos e volta 15 anos depois.

Bibi (Juliana Paes) - Larga Caio para se casar com Rubinho. É do tipo que ama demais, quer e só entende o amor em temperatura máxima. Vira traficante.

Rubinho (Emílio Dantas) - Casado com Bibi quer o amor, mas também almeja dinheiro e poder.

Eugenio (Dan Stulbach) - Um dos donos da empresa Garcia e pai de Ruy. Quer sair do posto de chefia e seguir a sonhada carreira de advogado. É capaz de esmagar o seu querer, abrir mão de suas vontades, para atender à necessidade dos outros.

Ruy (Fiuk) - Possível novo administrador da Garcia. Jovem da alta sociedade carioca e noivo de Cibele, se encanta por Ritinha (Isis Valverde).

Joyce (Maria Fernanda Cândido) - Esposa de Eugênio, é uma mulher que cultua tudo o que diz respeito à beleza e ao feminino. Criou a filha Ivana para vê-la como uma extensão de si própria.

Ivana (Carol Duarte) - Quer resgatar sua identidade: é um homem que nasceu num corpo de mulher.

Irene (Débora Falabella) - Mulher manipuladora, atropela qualquer coisa para fazer valer seu querer. Desestabiliza o casal Eugênio e Joyce para ficar com o marido.

Cibele (Bruna Linzmeyer) - Noiva de Ruy, vem de uma família rica do Rio de Janeiro.

Zeca (Marco Pigossi) - Caminhoneiro rude, passional e de coração enorme. Nascido e criado em Parazinho, tem no veículo não só um trabalho, mas um sonho realizado. Apaixonado por Ritinha desata o noivado por causa de Ruy. Viaja para o Rio de Janeiro onde conhece Jeiza.

Jeiza (Paolla Oliveira) - Policial do Batalhão de Ações com Cães sonha em se tornar lutadora de MMA. Tem dificuldade para encontrar um parceiro que entenda e respeite seu trabalho.

Eurico (Humberto Martins) - Um homem que se atormenta e se sente inseguro com a fluidez do mundo de hoje. Eurico quer o controle sobre tudo e sobre todos.

Silvana (Lilia Cabral) - Esposa de Eurico. É o oposto do marido. Viciada em adrenalina, quer a emoção dos riscos e mergulha de cabeça na dependência do jogo.

Nonato (Silvero Pereira) - Trabalha para o intolerante Eurico para se manter. Rapaz pobre, vem do interior para tentar a vida artística no Rio de Janeiro. Quer montar seu espetáculo e mostrar seu talento.

Heleninha (Totia Meirelles) - Irmã de Caio, é moderna e descolada. Quer ver o marido Junqueira crescer na Garcia e ao mesmo tempo escapar do raio de controle de Eurico.

Junqueira (João Camargo) - Marido de Heleninha, só quer paz, mas entra em conflito com Yuri, seu filho.

Yuri (Adriano de Jesus) - Quer experimentar todos os sabores. Um típico representante desse mundo novo. Viver de acordo com esses novos códigos resulta em conflito de gerações.

Dantas (Edson Celulari) - Pai de Cibele. Tudo que deseja é reconhecimento. Ajudou os irmãos Garcia a segurarem a empresa depois da morte precoce do patriarca da família e se sente injustiçado.

Shirley (Michelle Martins) - Namorada de Dantas, é uma moça bonita, tipo bem popular, de bom coração. Quer ascender socialmente e não esconde isso. A ascensão de Dantas ajudaria - e muito - nesse objetivo.