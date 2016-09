Rede Globo dá início às gravações de “Rocky Story”, em Angra dos reis, onde foram registradas primeiras cenas

Em 13 de setembro, 2016 - 01h30 - Show

As gravações de “Rock Story”, próxima novela das sete, de Maria Helena Nascimento, com direção artística de Dennis Carvalho e direção geral de Dennis Carvalho e Maria de Médicis, já começaram. Parte do elenco viajou para Angra dos Reis, onde foram registradas as primeiras sequências, e agora os trabalhos seguem em locações na capital carioca.

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.