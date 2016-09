Sucesso da primeira edição garantiu a volta às telas da “Escolhinha do Professor Raimundo”, que faz homenagem ao humorístico

Em 12 de setembro, 2016 - 06h00 - Magazine

As férias escolares acabaram e a turma mais famosa da tevê brasileira passou de ano com nota 10 em bom humor e volta às telas hoje, às 20h30, no Canal Viva. Sucesso em 2015 com sete programas, a nova versão da “Escolinha do Professor Raimundo”, parceria entre Viva e Globo, ganha 16 episódios inéditos com Bruno Mazzeo e uma turma que dá aula de irreverência: Ângelo Antônio (Joselino Barbacena), Betty Gofman (Dona Bela), Dani Calabresa (Catifunda), Ellen Rocche (Capitu), Evandro Mesquita (Armando Volta), Fabiana Karla (Cacilda), Fernanda de Freitas (Marina da Glória), Fernanda Souza (Tati), Kiko Mascarenhas (Galeão Cumbica), Lucio Mauro Filho (Aldemar Vigário), Marcelo Adnet (Rolando Lero), Marcius Melhem (Seu Boneco), Marco Ricca (Pedro Pedreira), Marcos Caruso (Seu Peru), Maria Clara Gueiros (Cândida), Mateus Solano (Zé Bonitinho), Otaviano Costa (Ptolomeu), Otávio Müller (Baltazar da Rocha) e Rodrigo Sant’Anna (Batista). A nova “Escolinha” tem direção geral de Cininha de Paula e redação final de Daniel Adjafre e Péricles Barros.