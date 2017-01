Irmã do cantor acha caixa com todos os ingressos comprados pela mãe em boicote de show A casa caiu! Nova armação de Néia é desmascarada por Léo e Yas

Em 20 de janeiro, 2017 - 08h30 - Novelas

O tempo vai fechar de vez para Dona Néia (Ana Beatriz Nogueira)! Depois de começar uma faxina para tentar curar a tristeza após ser desmascarada por Léo (Rafael Vitti) sobre o falso sequestro no dia do casamento dele com Diana (Alinne Moraes), a matriarca dá mole e deixa exposta mais uma prova de suas armações.

E é Yasmin (Marina Moschen) quem vai descobrir tudo: enquanto a caçula da casa começa a arrumar a bagunça deixada pela mãe, encontra uma caixa com ingressos para um show do irmão. “Tadinha, guarda os ingressos de cada show do Léo, que fofa...", diz ela, antes de perceber algo errado com os bilhetes. "Ué, mas esses aqui nem foram usados... E tem um monte! Peraí, eu lembro desse show!”, percebe a adolescente, chocada.

Léo demora a acreditar na descoberta da irmã e diz que a mãe não pode ter aprontado algo assim. “Claro que aprontou, taí a prova!”, insiste Yasmin. “Eu tenho que ter certeza. Tem um jeito d'eu tirar essa história a limpo rapidinho. Me espera aí, já volto”, diz o cantor, saindo apressado de casa.

O que será que Léo vai fazer? Confira em Rock Story nesta sexta-feira, 20/1!