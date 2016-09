As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas através do e-mail ciadosnotaveis@gmail.com

Em 04 de setembro, 2016

A Companhia dos Notáveis Clowns realiza oficina no mês de setembro em Belém. Intitulada “Um convite ao direito de errar”, ela propõe uma incursão no universo clown aliada à dramaturgia clássica de William Shakespeare e ocorrerá de 8 a 16 de setembro, no horário de 17h às 21h, na Casa das Artes

A oficina é um mergulho na pesquisa de clown desenvolvida pela Cia ao longo dos seus 18 anos de trajetória.

