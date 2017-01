Canal Viva estreia no próximo dia 8 a série “Os Anos 80 Estão de Volta”

Nostálgicos, boa notícia: com depoimentos de grandes nomes da década, como Sylvinho Blau Blau, Leo Jaime, Evandro Mesquita, Kid Vinil e Dado Villa-Lobos, a série “Os Anos 80 Estão de Volta” estreia no Viva no próximo dia 8, às 18h, resgatando histórias e memórias do período. Dividida em 11 episódios, a atração lembra destaques da televisão, do teatro, da música e da moda na época.

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.