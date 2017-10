Arrumadores utilizam cerca de 2 mil dúzias de fogos, já os estivadores não realizam queima de fogos

Por: Portal ORM

Em 08 de outubro, 2017 - 08h21 - Círio

Com pouco mais de 1 km percorrido a imagem de Nossa Senhora de Nazaré recebe uma das maiores homenagens do Círio, com cerca de 20 minutos, e mais de 2 mil dúzias de pistolas, os arrumadores realização a tradicional queima de fogos. Já os estivadores depois de 50 anos não concretizou sua homenagem.

Segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) após aguardar um projeto técnico da queima de fogos feito pelo Sindicato dos Estivadores do Estado do Pará, e esse projeto não ter chegado, a Segup decidiu manter a proibição. A homenagem dos estivadores não foi permitida na Praça, como opção, o governo ofereceu uma balsa que ficaria atracada a Escadinha do Cais do porto, na Estação das Docas, no entanto, a proposta foi recusada pela categoria.

A decisão da mudança do local teve a finalidade de resguardar a integridade do público. Segunda a Secretaria, a liberação da Praça dos Estivadores ao público aumentaria a capacidade do local para cerca de 30 mil pessoas. Após a decisão os estivadores prometeram protestar bloqueando o local de passagem onde seria a homenagem da santa, o que não ocorreu.