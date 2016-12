Apesar do baixo número, relatório indica que 43% das rodovias federais e estaduais da região estão em condições ruim ou péssima

Por: Redação ORM News

22 de dezembro, 2016 - Pará

A terceira edição do “Retrato da Segurança Viária”, feito pela Ambev em parceria com a consultoria Falconi, aponta que a região Norte possui apenas 8,5% do total de óbitos no país.

No entanto, de acordo com os dados mais recentes disponíveis, em 2014, houve um aumento de 3,9% no número de vítimas na comparação com o ano anterior, totalizando 3.768 mortos.

Além disso, a condição das estradas da região levanta preocupação. De acordo com o estudo, 43% das rodovias federais e estaduais foram avaliadas como ruins ou péssimas, e apenas 2% foram consideradas ótimas.

Com um dos trânsitos mais violentos do mundo segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil vivencia um aumento de 3,2% no número total de mortes em decorrência de acidentes em um ano, segundo os dados mais recentes, referentes a 2014. O crescimento volta a ser constatado, depois de uma queda de 5,7% entre 2012 e 2013, que reverteu a tendência de aumento que já durava quatro anos.

Em 2014, 44.471 brasileiros perderam suas vidas em acidentes viários e o número absoluto de feridos cresceu 5,9% em relação a 2013, chegando a mais de 203 mil. No mesmo período, os feridos por 100 mil habitantes aumentaram 5%. De 2003 a 2014, mais de 477 mil brasileiros morreram nas ruas, avenidas e estradas e mais de 1,7 milhão ficaram feridos.

O estudo mostra ainda que, nos 12 anos analisados, os acidentes com motos passaram a ser a principal causa de morte no trânsito, subindo de 19% para 37% do total de vítimas fatais. Enquanto isso, o número de feridos entre motociclistas quase quadruplicou: de 31.073 para 119.846. Em 2003, os acidentes fatais com pedestres eram a maioria, representando 43% do total. Os carros de passeio apareciam na sequência, 29%. De acordo com os dados mais recentes, 24% dos acidentes que levam a óbito são com pessoas a pé e 32% com carros.

Óbitos por região

A região Sudeste concentrou o maior número de mortes em 2014, com 15.603 vítimas, um crescimento de 4,5% em relação a 2013. O Nordeste vem em seguida, com 13.430 mortes, 3,1% a mais que no ano anterior. No Centro Oeste, o total de vítimas foi de 4.725 (aumento de 2,7%) e no Norte, 3.768 (crescimento de 3,9%). No Sul, foram 6.945 mortes em 2014, um aumento mínimo de 0,8% na comparação com 2013.

A análise por região também revela que no Nordeste e Norte, os usuários de moto representam o grupo predominante entre as vítimas. No Nordeste, foram 6.849 vítimas fatais de acidentes com moto (51% do total), mais que o dobro das 3.223 vítimas de acidentes com carro (24%).

Maior risco

Apesar de as motos constituírem apenas 27% da frota nacional de veículos automotores, os motociclistas integram o maior grupo de vítimas de trânsito no Brasil, representando 37% das mortes e 59% dos feridos em acidentes. Em 2014, 54,4% de todas as internações por acidentes de transporte em hospitais estavam relacionadas a esse tipo de veículo.

Já usuários de automóveis representam 32% das pessoas que morreram nas ruas e estradas brasileiras em 2014, seguidos pelos pedestres (24%), bicicletas (4%) e caminhões e ônibus (3%).