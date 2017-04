Xande de Pilares se apresenta na capital paraense ao lado do Super Pop Live

Por: Enize Vidigal Da Redação

Em 29 de abril, 2017 - 06h00 - Magazine

A capital paraense vai testemunhar um encontro especial hoje, durante o show de Xande de Pilares, no Pará Clube (Tv. Lomas Valentinas, 1507), a partir das 22 horas, e que contará também com o som do Super Pop Live, dos irmãos Elison e Juninho. O público vai conferir os sucessos marcantes da carreira do ex-vocalista do Revelação, como “Tá escrito”, “Clareou”, “Deixa acontecer”, “Camarote” e “Elas estão no controle”, assim como composições do segundo CD solo do artista, que será lançado em maio deste ano, como o samba “Tem que provar que merece”, música tema de Bibi, personagem da atriz Juliana Paes na novela “A Força do Querer” (Globo). Xande será acompanhado pela banda Arca de Noé.