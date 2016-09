Volante sofreu ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito na segunda-feira

Por: Lance!Net

Em 20 de setembro, 2016 - 16h00 - Série B

O Vasco não começou com uma boa notícia esta terça-feira. O volante Marcelo Mattos não poderá entrar em campo mais nesta temporada. Na atividade da última segunda-feira, ele sentiu dores no joelho direito. Em exames nesta manhã, a ruptura no ligamento cruzado anterior foi confirmada e já na quarta-feira ele fará a cirurgia.

A previsão de recuperação é de seis meses. Com o desfalque de Marcelo Mattos para a partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira contra o Santos, Diguinho deve ser o substituto. O técnico Jorginho, em entrevista coletiva após o treinamento desta terça-feira, comentou sobre a situação e lamentou o incidente.

'Lamentamos muito as dores de Marcelo Mattos. Acontece no futebol, infelizmente. Agora é recuperar, fará cirurgia rápida. Contrato dele acaba agora, mas o Vasco deve ampará-lo, renovando. É uma lesão relativamente grave. Não deve jogar mais no ano', afirmou o treinador, que lembrou do fim do vínculo com o Vasco de Marcelo Mattos em dezembro deste ano.

Diante desta situação, o Vasco deve entrar em campo nesta quarta-feira para tentar avançar às quartas de final da Copa do Brasil com Martin Silva, Yago Pikachu, Luan, Rodrigo e Julio Cesar; Diguinho e Andrezinho; Douglas, Nenê e Junior Dutra; Éderson. Depois de ter perdido o jogo de ida por 3 a 1, o Vasco precisa vencer por 2 a 0 ou três gols de diferença para ficar com a vaga.