Leão precisa vencer o América de Natal e torcer por uma derrota do ASA contra o ABC para seguir vivo na Terceirona do Brasileirão

Por: Redação ORM News

Em 14 de setembro, 2016 - 18h07 - Série C

Os dias têm ficado cada vez mais tensos no Baenão. Próximo do jogo que vai determinar entre a sobrevivência do sonho de subir à Série B de 2017 e a despedida do futebol profissional nesta temporada de 2016, o volante Yuri retratou o clima dos azulinos em uma declaração: 'É tudo ou nada!'

'Temos que fazer a nossa parte, estar concentrados e buscar essa vitória contra o América de Natal. Precisamos muito ganhar. Eu considero este como o jogo do ano para todos nós no ano. Se perdermos, vai ser o final de 2016 para nós. Chegou a hora de dar sangue. É tudo ou nada!', exclamou.

Como adversário, o Remo enfrentará o América de Natal, que chegará a Belém com a missão de ganhar para escapar do rebaixamento à Série D evem sob crise. O time dispensou cinco jogadores e teve saída até mesmo de dirigentes.

Além da vitória, o Leão precisará torcer por uma vitória do rival do Mecão, o ABC, no confronto contra o ASA (AL). Para isto, Yuri avisou que tem amigos no elenco abecedista. 'Quem tiver contatos por Natal (RN) tem que usar, porque também é importante para o ABC se classificar na frente. Assim, vão decidir o mata-mata em casa. Conheço o goleiro Edson e o zagueiro Gabriel, que jogaram comigo. Já disse para o Edson que tem que fechar o gol lá (Risos)', brincou.

Remo x América de Natal está marcado para as 19h deste domingo (18), no Mangueirão, em Belém, pela última rodada da fase classificatória da Série C do campeonato brasileiro. O jogo será transmitido lance a lance pelo ORM News.